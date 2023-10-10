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رياضة

مجلس إدارة شباب قسنطينة يوافق على استقالة بولحبيب وبوغرارة

عمر سلامي
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مجلس إدارة شباب قسنطينة يوافق على استقالة بولحبيب وبوغرارة
أرشيف
محمدبولحبيب واليامين بوغرارة

وافق مجلس إدارة شباب قسنطينة خلال  اجتماع  عقده أمسية الاثنين، على الاستقالة التي تقدم بها المدير العام للنادي، محمد بولحبيب.

وقرّر أعضاء مجلس إدارة شباب قسنطينة، تعيين ياسين فرصادو، لتسيير النادي مؤقتا، إلى حين تعيين مدير عام جديد.

كما صادق مجلس الإدارة على استقالة المدرب اليامين بوغرارة، الذي قرّر الانسحاب بعد الهزيمة في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى أمام مولودية البيض.

وقال نادي شباب قسنطينة في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “اجتمع مساء اليوم أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي القسنطيني بمقر الشركة الوطنية للأشغال في الآبار، و قد تقرر المصادقة على استقالة المدرب “اليامين بوغرارة ” و  المصادقة على استقالة المدير العام لشركة النادي الرياضي القسنطيني ” محمد بوالحبيب”.

وأضاف البيان: “ياسين فرصادو سيتولى تسيير المرحلة الانتقالية إلى حين تعيين مدير عام جديد”.

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