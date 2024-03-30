مجلس الأمة: إجلاء الجزائر لأطفال وجرحى من غزة “واجب والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين”

وصول أطفال تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار بوفاريك.

قال مكتب مجلس الأمة في بيان له اليوم، السبت 30 مارس، أن عمليات إجلاء الجزائر لأطفال وجرحى من غزة هي “واجب والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين في هذه المحنة القاسية”.

مكتب مجلس الأمة قال في بيانه أنه “تابع بفخر واعتزاز نجاح عملية إجلاء أطفال وجرحى فلسطينيين، من أجل التكفل بعلاجهم من الجروح البليغة التي أصابتهم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تنفيذا للمبادرة الكريمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

وأضاف أن “عمليات الإجلاء الأخوية الإنسانية” هذه، تأكيد على التزام الجزائر الدائم بـ”بمبادئها التاريخية المستلهمة من ثورة نوفمبر الخالدة، والقائمة على نصرة القضايا العادلة في العالم، و الانتصار للشعوب المستعمرة ومباركة نضالها ودعم حقها المشروع في الكفاح و المقاومة والتحرر”.

كما قال مكتب مجلس الأمة في بيانه أن هذه العملية تضيف “زخما آخر إلى عمل وجهود الدبلوماسية الجزائرية التي تخوض معارك مشرفة منذ إنتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومواصلة الدفاع عن المشروع الوطني للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وقامت الجزائر بإجلاء 45 طفلا فلسطينيا و 06 جزائريين جرحى إضافة إلى مرافقيهم على متن طائرتين مجهزتين طبيا تابعتين للقوات الجوية الجزائرية.

وسيتم التكفل بالأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر، أين ستوفر لهم كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني.

تأتي هذه العملية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى التكفل بـ450 طفل فلسطيني مصاب من أجل تلقي العلاج، وسيتم إتباعها بعمليات لاحقة لفائدة فئات أخرى من الجرحى والمصابين.