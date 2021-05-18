مجلس الأمة: تصرفات غير مقبولة من مؤسسات معروفة بعدائها للجزائر

استهجن مكتب مجلس الأمة “التصرفات والاستنتاجات غير المقبولة” التي تصدر عن مؤسسات إقليمية ودولية معروفة “نواياها وتوجهاتها وولاءاتها” ضد الجزائر، دون التحلي بأدنى معايير الموضوعية والحيادية ومراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون دولة سيدة.

ودعا مجلس الأمة، في بيان له الثلاثاء، عقب اجتماع لمكتبه الموسع برئاسة صالح قوجيل، وضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، هذه المؤسسات والهيئات إلى “مراجعة سياسة الوجهين المتبعة في تعاملاتها مع القضايا الدولية التي لا تزال تطبق صمتا إزاء جرائم الحرب والعدوان المرتكبة من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم ضد المدنيين في الشقيقة فلسطين وضد الصحفيين، سعيا منها إلى تكميم الأفواه والتستر على جرائمه المروعة، بينما تحاول أن تصدح بصوتها كذبا وافتراء فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في بلدان أخرى، كان آخرها الجزائر”.

كما دعاها إلى “الالتفات إلى عواصم أخرى عوضا عن انتقاء دول وغض الطرف عن أخرى”.

وأكد المكتب على “حق الجزائر الطبيعي في ممارسة سيادتها واختياراتها في تدبير سياستها الداخلية كما الخارجية وفي اتباع شتى السبل الممكنة لحماية أمنها القومي في إطار ما يكفله القانون من منطلق احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية التي عززها دستور 2020”.

س. ع