مجلس الأمة: تنصيب مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية مع عدد من البرلمانات العربية والإفريقية

تم اليوم الأحد، 28 جوان، بمجلس الأمة، تنصيب مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية مع عدد من البرلمانات العربية والإفريقية، وفقا لما أفاد به المجلس.

وشملت مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية التي تم تنصيبها كلًا من مجلس الدولة لسلطنة عُمان، ومجلس الأعيان للمملكة الأردنية الهاشمية، ومجلس الشورى لمملكة البحرين، ومجلس الشيوخ لجمهورية مصر العربية، ومجلس الشيوخ لجمهورية الكونغو، والمجلس الفيدرالي لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، ومجلس الشيوخ لجمهورية كوت ديفوار.

وخلال إشرافه على العملية، ألقى رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، كلمة أكد فيها أن الجزائر تعتبر الهوية العربية والامتداد الإفريقي ركيزتين متكاملتين في شخصية الأمة الجزائرية، وفاعلين أساسيين ثابتين في مكانتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن العروبة تمثل عمقًا حضاريًا وثقافيًا ولغويًا راسخًا، الى جانب تجسيد الانتماء الإفريقي بعدا حيويًا واستراتيجيا للتكامل والتعاون والتضامن والتنمية.

كما أوضح أن حرص مجلس الأمة على تنصيب مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية مع البرلمانات العربية والإفريقية، يجسد التزام الجزائر بتعزيز الروابط العربية والإفريقية، والدفاع عن قضايا التحرر والعدالة والتنمية المشتركة، وترسيخ الانتماء المزدوج للجزائر باعتباره مصدر قوة وتأثير وإشعاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أن الجزائر تنظر إلى الفضاءين العربي والإفريقي باعتبارهما وجهين لرؤية استراتيجية واحدة، قوامها الدفاع عن مصالح الشعوب وحقها في التنمية والسيادة والازدهار، مبرزًا أن التعاون البيني العربي والإفريقي أصبح ضرورة تفرضها التحولات الدولية، ووحدة المصير، وتشابك المصالح، بما من شأنه فتح آفاق أوسع للتنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم التكامل الاقتصادي والتجاري، وتقوية المواقف المشتركة في مختلف المحافل الدولية.

وفي سياق متصل، شدد ناصري على أن ما تتعرض له الهوية العربية والإفريقية من استهداف، تستوجب تكثيف التشاور والتنسيق بين البرلمانات العربية والإفريقية، وتعزيز التعاون داخل الهيئات البرلمانية الجامعة، على غرار البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان الإفريقي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، بما يسهم في ارساء قواعد تكامل برلماني أكثر فاعلية وتأثيرًا في القضايا الإقليمية والدولية.