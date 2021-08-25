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الجزائر

مجلس الأمة: قطع العلاقات مع المغرب هو الردّ الأكثر عقلانية واتزاناً من الجزائر

الشروق أونلاين
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مجلس الأمة: قطع العلاقات مع المغرب هو الردّ الأكثر عقلانية واتزاناً من الجزائر

اعتبر رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الأربعاء، أن قرار الجزائر القاضي بقطع العلاقات مع المغرب هو الردّ الأكثر عقلانية ووجاهة واتزاناً، وهذا بعدما وصفه بالسقطات المخزنية المتعاقبة.

وأفاد بيان للمجلس “نؤيد القرار المعلن عنه من قبل الجزائر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ونؤكد على أنه يمثل مطلبا شعبيا يتماهى والقرار السياسي للدولة الجزائرية برئاسة الرئيس تبون”.

وأكد أن “هذا القرار هو الردّ الأكثر عقلانية ووجاهة واتزاناً من الجزائر التي لطالما راعت خلال كل الحقب في علاقاتها مع المملكة المغربية، مبدأ ضبط النفس والأخذ في الحسبان البُعد الإنساني في العلاقات بين الشعبين”.

وتابع “نشدد على أن هذا القرار يأتي احتجاجاً على اليد المسمومة التي يتبناها المغرب، ورداً على السقطات المخزنية المتعاقبة وألاعيبه الدنيئة واستفزازاته تجاه الجزائر”.

واختتم المجلس بيانه “نجدد الانخراط في مسعى رئيس الجمهورية لإرساء دعائم جزائر قوية مهابة الجانب في الداخل والخارج كما يعبر عن افتخاره واعتزازه بالجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة”.

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