مجلس الأمة: نجاح القمة العربية لم يكن ليتحقّق لولا عناية الرئيس تبون

عقب اجتماع موسع لرؤساء المجموعات والمراقب البرلماني..

أكد مكتب مجلس الأمة أن “النجاح الباهر لفعاليات القمة العربية الحادية والثلاثين (31) التي جددت الوعي بمركزية القضية الفلسطينية وواءمت القرار العربي مع مستجدات الراهن ووحدت الإدراك العربي بضرورة تفعيل أدوات العمل العربي المشترك”، لم يكن ليتأتى لولا العناية والرعاية الشخصية التي بسطها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الفعاليات، وكفاءة المورد البشري الجزائري الذي كان في مستوى الحدث.

واعتبر مكتب المجلس، في بيان عقب اجتماع له الأربعاء، أن “نجاح القمة اللافت على مستوى التنظيم، الترتيبات والمخرجات، هو امتداد لجهود جبارة ومساعي حثيثة بذلتها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي في الآونة الأخيرة، وسيظل شاهدا على المكانة التي يتسم بها هذا الوطن المفدى في محيطه العربي وثبات عزمه الدبلوماسي.

وفي سياق آخر يتعلق بالبنود المدرجة على جدول الأعمال، وبخصوص نصوص القوانين المودعة لديه – يضيف البيان – “قرر مكتب المجلس إحالة نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لإعداد تقرير في الموضوع”.

كما قرر بخصوص البند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية بعد دراستها، “إحالة عشرة أسئلة شفوية وخمسة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، إلى جانب برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة”.

وفي ذات الإطار، تناول الاجتماع بالدراسة والنقاش، مسائل وقضايا تنظيمية عديدة إلى جانب البت في مقترحات اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية للمجلس، لاسيما ما تعلق منها بتنظيم ندوات برلمانية وأيام دراسية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الأمة بترتيب الأولويات من أجل مباشرة العمل من أجل ترجمة هذه الاقتراحات في إطار اضطلاع المجلس بمهامه الرقابية وتوخي الجدية والمصداقية في أدائها، يضيف المصدر.

ق. و