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الجزائر
خلال شهر أوت الجاري

مجلس الأمة يثمّن رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

محمد فاسي
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مجلس الأمة يثمّن رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي
أرشيف
عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة

أشاد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الأحد، بتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خلال شهر أوت الجاري، معتبرًا هذه الخطوة تجسيدًا لمكانة الجزائر القارية وتجددًا للثقة في دورها القيادي داخل إفريقيا.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة X، أكد ناصري أن رئاسة الجزائر لهذا الجهاز الهام تعكس “رفعة قارية تتأكد، وعمق إفريقي يتمدد، وثقة تتجدد”، مشددًا على أن الجزائر ستعمل على إنهاء الأزمات في القارة، وتحريرها من “الاستعمار والتطرف والإرهاب”، وصولًا إلى تحقيق السلام المستدام.

وأضاف أن الجزائر تتبنى في ذلك “مقاربة أصيلة ترافع لأولوية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، في تأكيد على التزامها بدعم مسارات السلم والمصالحة داخل القارة، وفق رؤية مبنية على السيادة والشراكة بين الدول الإفريقية.

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