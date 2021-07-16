مجلس الأمة يراسل وزارة المجاهدين بخصوص فيلم “هجومات 20 أوت”

سبق للمخرج أن شكا وجود عراقيل إدارية

راسل مجلس الأمة وزارة المجاهدين قصد التدخل لدى مركز البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الواقع في الأبيار للبت في سيناريو فيلم هجومات عشرين أوت 1955

وجاء في المراسلة، التي وقعها رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس، أن العمل قد حاز موافقة لجنة القراءة لوزارة الثقافة والفنون. وهذا في انتظار الإفراج عن رخصة وزارة المجاهدين للشروع في التصوير، وهي الرخصة “الخاصة بالحقائق التاريخية لهذه الأحداث”، طبقا لما جاء في مراسلة المجلس.

وأضافت المراسلة الموجهة لوزير المجاهدين أن المؤسسة المشرفة على إنجاز الفيلم سبق لها وأن أنجزت شريطا وثائقيا حول هجومات 20 أوت يتضمن شهادات حية لمجاهدين صنعوا وعايشوا هذه الملحمة التاريخية، واعتمد عليه صاحب العمل في كتابة السيناريو، والتمست مراسلة لجنة الثقافة والإعلام من الوزارة تحرير هذا العمل، الذي قالت إنه سيساهم في “إثراء الذاكرة وترسيخ القيم”.

وسبق للمخرج عادل رمرم أن أعلن عن إطلاق مشروع لفيلم روائي طويل يتناول هجومات 20 أوت التاريخية، وهو عمل قام من خلاله بإسقاط لفيلمه الوثائقي حول نفس الحدث.

وكان المخرج قد أطلق عملية كاستينغ لاختيار فريق الفيلم في أفريل الماضي، معلنا أن عمله سيعرف مشاركة زهاء 350 ممثل، وقد اشتكى من وجود عراقيل إدارية، وكان مقررا انطلاق تصويره في 5 جويلية الجاري، على أن يعرض في الفاتح نوفمبر المقبل، كما أشار المخرج ذاته أنه كان ينوي الاستعانة بفريق تقني هندي بمجالي الديكور والمونتاج.