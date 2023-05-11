مجلس الأمة يستهجن تدخّل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

أصدر مجلس الأمة يوم الخميس، بيانا يعبّر فيه عن رفضه واستهجانه المطلق لما اعتبره تدخّلا من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وجاء ردّ الغرفة العليا للبرلمان الجزائري عقب إصدار البرلمان الأوروبي بيانا تحدّث فيه عمّا يزعم أنه تجريم للحقّ في حرية التعبير بالجزائر، وتقييد لنشاط الصحفيين الأجانب في البلاد.

واعتبر البيان تحرّك البرلمان الأوروبي “انزلاقا خطيرا وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة.. تحرّكه أياد لا تزال تعبث بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية”.

كما حثّ المجلسُ البرلمانَ الأوروبي “على توخّي المصداقية. وأن يُبدي نفس الحماسة ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”.

البيان الكامل لمجلس الأمة: