مجلس الأمة يشارك في أشغال الدورة الـ33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي ببغداد

يشارك مجلس الأمة في أشغال الدورة الـ33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، والتي ستعقد يوم غد، الثلاثاء 13 فيفري.

يشارك مجلس الأمة في أشغال الدورة الـ33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، والتي ستعقد يوم غد، الثلاثاء 13 فيفري، في العاصمة العراقية بغداد.

مجلس الأمة، أوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن “مجلس الأمة يشارك في الدورة الـ33 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وكذا في اجتماع لجنة جائزة “التميز البرلماني العربي” التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع مجلس النواب العراقي، بمشاركة برلمانيين من المجالس النيابية العربية، وذلك غدا الثلاثاء 13 فبراير 2024 بالعاصمة العراقية، بغداد”.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماعين “دراسة عدة محاور تنظيمية إدارية ومالية تخص الاتحاد على غرار أنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد آخر دورة للجنة التنفيذية، الحساب الختامي للعام 2023 وإعادة تشكيل اللجان الخاصة”، بالإضافة إلى “مناقشة الأعضاء للتقرير الذي أعدته لجنة جائزة “التميز البرلماني العربي” حول المرشحين لنيل الجائزة في فئاتها الأربع: رئيس برلمان، عضو برلمان، أمين عام برلمان وباحث برلماني”.

ويحوز مجلس الأمة “على عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي باسم البرلمان الجزائري، كما يحوز على عضوية اللجان الخاصة المنبثقة عنها وهي اللجنة المصغرة المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة لأنظمة الاتحاد والفريق القانوني المكلف بدراسة المسائل المتعلقة بتوحيد النصوص التشريعية العربية غير الخلافية”، حسب ما أفاد به بيان المجلس في بيان.