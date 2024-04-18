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مجلس الأمة يشارك في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

الشروق أونلاين
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مجلس الأمة يشارك في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي
مجلس الأمة
شارك مجلس الأمة في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، الأربعاء 17 أفريل 2024.

شارك مجلس الأمة في الاجتماع الثالث للجنة فلسطين تحضيرا لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، ممثلا بعضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، عبد الكريم قريشي، حسب ما أفاد به المجلس في بيان.

وحسب بيان المجلس الذي نشره اليوم، أكد عبد الكريم قريشي خلال الإجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء 17 أفريل 2024، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة “أن الجزائر ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم وإن الدفاع عن القضية الفلسطينية سيكون على رأس أولوياتها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التي بدأت في الأول من الشهر الحالي وتستمر عامين. ”

وعا أعضاء لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني موقف موحد ومغاير لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الاحتلال الغاشم تجاه إخواننا في غزة، والتي أظهرت للعالم بما لا يدع مجالاً للشك أنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، والذين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم، يقول بيان مجلس الأمة.

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