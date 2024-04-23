مجلس الأمة يشارك في مؤتمر “رابطة برلمانيون من أجل القدس”

يشارك مجلس الأمة في مؤتمر “رابطة برلمانيون من أجل القدس” والذي سيتم تنظيمه ما بين 26 إلى 28 أبريل 2024، بمدينة اسطنبول التركية حسب ما أفاد به المجلس في بيان.

وعقد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، صبيحة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بمقر مجلس الأمة، اجتماعا تنسيقيا تحضيرا لمشاركة وفد برلماني عن مجلس الأمة في فعاليات المؤتمر، وهو الاجتماع التنسيقي الذي شكل “سانحة جدد خلالها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة التأكيد على موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ومساندتها المطلقة لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”

وقد “شدد السيد رئيس مجلس الأمة على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية الوطنية لمرافقة جهود الدبلوماسية الرسمية تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في جهودها الكبيرة لإيقاف الإبادة الجماعية والتهجير القسري المسلطين من طرف الاحتلال الإسرائيلي على غزة في فلسطين الجريحة والمظلومة”، يقول البيان.

رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وجه كذلك “بأهمية التنسيق مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة المساندة للقضية الفلسطينية من أجل تجريم الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني، وكذا، دعم مساعي الجزائر في مجلس الأمن الدولي من أجل منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.”