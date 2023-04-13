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الجزائر

مجلس الأمة يصادق على قانون الإعلام ويتحفظ على المادة 22

الشروق أونلاين
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مجلس الأمة يصادق على قانون الإعلام ويتحفظ على المادة 22
أرشيف

صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، بالإجماع على القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، صادق الأعضاء على مشروع قانون العضوي المتعلق بالإعلام.

وصادق أعضاء المجلس على هذا القانون مع تسجيل “تحفظ” على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة.

فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه.

ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم، فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.

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