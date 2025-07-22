مجلس الأمة يصادق على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

صادق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، 22 جويلية، على نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، جاء هذا القانون بجملة من التدابير التي تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية ووضع إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة الى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية.

كما ينص القانون المصادق عليه على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وتكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.

وتلتزم السلطات المختصة، وفقا للقانون المصادق عليه، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.