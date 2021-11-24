صادق أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، على مشاريع قوانين تخص 13 أمرية رئاسية معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، الضمان الاجتماعي، المالية وكذا الدفاع.

صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على هذه المشاريع خلال جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت والمتمثلة في 13 أمرا رئاسيا يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي وكذا الدفاع، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، كمال بلجود، وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بالتصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو 2021، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وكذا الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، الأمر 21-01 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والأمر رقم 21-05 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

س. ع