مجلس الأمة يطوي صراع الهياكل والمناصب

جلسة مغلقة الأربعاء لتنصيب المعنيين بالتجديد السنوي

يعقد مجلس الأمة، الأربعاء، جلسة مغلقة لتنصيب هيآت الغرفة العليا للبرلمان بعنوان التجديد السنوي لسنة 2023، وهي الجلسة التي تأجلت خلال الدورة السابقة بسبب وجود خلافات داخلية على مستوى الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وتفيد مصادر “الشروق” أن الجلسة المخصصة لتنصيب الهياكل ونواب الرئيس بمجلس الأمة ستنهي الجدل القائم حول بعض المناصب في الغرفة العليا والتي تسببت في وقوع خلافات خلال الدورة السابقة، الأمر الذي أدى إلى تأجيلها.

وبالعودة إلى حثيثات الخلاف الذي سبق وأن تطرقت إليه “الشروق”، فإن تمسك بعض القيادات الأفلانية بمناصبها على غرار رئاسة الكتلة بمجلس الأمة، وتحفظ بعض السيناتورات على الأسماء المختارة من قبل قيادة الحزب أجج الخلاف داخل مجلس الأمة، مما أدى إلى تجميد عملية تنصيب الهياكل.

وسبق لمسؤول بحزب جبهة التحرير أن أكد لـ”الشروق” تمسك الحزب بالمُمثلين المنتخبين بمجلس الأمة في إطار عملية تجديد الهياكل الأخيرة بالغرفة العليا للبرلمان، مشدّدا على أن الاختيار تم عبر الصندوق وكل محاولة لإبطاله تعد خارجة عن القانون.

وأوضح نفس المصدر أن عملية انتخاب نواب الرئيس بمجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني جرت في ظروف حسنة من دون تسجيل أي معارضة في صفوف السيناتورات، مشيرا إلى أن قيادة الحزب تتمسك بقائمة الأسماء المختارة بما فيهم رئيس الكتلة.

ويأتي قرار برمجة جلسة مغلقة لتنصيب الهياكل، تأكيدا على انفراج الأزمة وطيّ ملف الخلاف بين أعضاء مجلس الأمة، خاصة المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني، فمن المنتظر أن يتم تنصيب الهياكل ويستلم السيناتورات الجدد مناصبهم.

ويرتقب كذلك أن يستلم السيناتور محمد خويلدي منصبه الجديد كرئيس لكتلة الأفلان بمجلس الأمة خلفا للسيناتور أحمد لطيفي، ونفس الشيء بالنسبة لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع الذي سوف يتسلم هو الآخر منصبه كنائب لرئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وهو السيناتور المحسوب على الأمين العام أبو الفضل بعجي.

ومعلوم أن الشّد والجذب بين قيادة الأفلان وبعض النواب في الغرفتين ليس جديدا، فقد شهدت العلاقة بين الطرفين توترا في السابق، غير أن هذه المرة أخذت أبعادا أخرى، وتسببت في تعطيل عملية التنصيب رغم عدم إفصاح مسؤولي الغرفة العليا عن ذلك.