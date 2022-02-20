مجلس الأمة يعقد أولى جلساته لتثبيت أعضائه الجدد هذا الخميس

يخصص مجلس الأمة جلسته الأولى، الخميس، لإثبات عضوية الأعضاء المنتخبين والمعيّنين الجدد، في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس.

وجاء في بيان لمجلس الأمة أنه بناءً على الدستور، لاسيما المادتين 133 و134 منه، والمواد من 02 إلى 05 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، يعقد المجلس ، جلسته الأولى من الفترة التشريعية التاسعة (2022 – 2024)، الخميس ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتابع البيان “تخصّص لإثبات عضوية الأعضاء المنتخبين والمعيّنين الجدد، في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة”.