مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية غدا الإثنين
يفتتح مجلس الأمة، غدا الاثنين، دورته البرلمانية العادية (2025-2026)، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أنه “طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، يفتتح مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، دورته البرلمانية العادية (2025-2026)، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، على الساعة العاشرة صباحا”.