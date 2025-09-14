مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية غدا الإثنين

يفتتح مجلس الأمة، غدا الاثنين، دورته البرلمانية العادية (2025-2026)، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه “طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، ‏وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، يفتتح مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، دورته البرلمانية العادية (2025-2026)، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، على الساعة العاشرة صباحا”.