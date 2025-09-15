مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية 2025- 2026

افتتح مجلس الأمة، الإثنين، أشغال دورته البرلمانية العادية (2025- 2026)، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري.

وقد جرت مراسم افتتاح هذه الدورة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي والوزير الأول، سيفي غريب، إلى جانب أعضاء من الحكومة.

وفي مستهل كلمته، تقدم ناصري بتهانيه الى سيفي غريب بنيله ثقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تعيينه في منصب الوزير الأول، مؤكدا حرص المجلس على “تكريس نهج التشاور والتعاون والانسجام والتكامل المؤسساتي” من أجل مواجهة مختلف التحديات وخدمة الشعب الجزائري.

وذكر ناصري بأن افتتاح هذه الدورة البرلمانية يأتي في أعقاب “النجاح الباهر” الذي حققته الجزائر باحتضانها مؤخرا لمعرض التجارة البينية الافريقية، معتبرا إياه “تظاهرة اقتصادية بالغة الأهمية، حرصت فيها الجزائر التي تعد القوة الاقتصادية الثالثة في إفريقيا، بقيادة رئيس الجمهورية، على التأكيد من جديد على التمسك بترقية التكامل الاقتصادي الافريقي والتزامها الدائم بتحقيق الاندماج القاري وترقية التعاون جنوب-جنوب”، فضلا عن “تعزيز مكانة إفريقيا وجعلها قوة اقتصادية فاعلة في النظام الاقتصادي العالمي”.