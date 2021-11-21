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مجلس الأمة يناقش الاثنين مشروع قانون المالية 2022

الشروق أونلاين
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مجلس الأمة يناقش الاثنين مشروع قانون المالية 2022

يستأنف مجلس الأمة أشغاله الاثنين، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، الأحد، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، تقديم مشروع قانون المالية من قبل ممثل الحكومة، كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة.

يذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، كان قد قام الخميس الماضي، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

ويتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية.

كما تجدر الإشارة، فإن أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا الأربعاء الماضي على المشروع مع إدراج عدة تعديلات.

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