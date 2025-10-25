مجلس الأمة يناقش قانوني الأوسمة العسكرية

أشرف رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري صباح السبت، على جلسة علنية خصّصت لعرض ومناقشة نصي القانونين المتعلقين بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، وإحداث أوسمة عسكرية في الجيش.

وعرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي في مستهلّ الجلسة، نصي القانونين محلّ المناقشة. حيث أكدت أن “الهدف من هذه المبادرة بهذين النصين يتجاوز الطابع الإداري”.

فهو “يعكس إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تثمينا لتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن”، تقول الوزيرة.

نجيبة جيلالي: مضمون القانونين يتماشى مع المعايير المعمول بها في جيوش العالم

وأشارت الوزيرة في كلمتها إلى أن “مضمون النصين يتماشى مع المعايير المعمول بها في جيوش العالم. ويعكس رغبة الدولة في تكريم من يجسّدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار:

الإرهاب،

الكوارث الطبيعية،

والتهديدات السيبرانية”.

ممثلة الحكومة أكدت أيضا أن “هذه الأوسمة الجديدة، تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء. وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

وتابعت جيلالي في ذات السياق أن “نص القانون الأول يهدف إلى إحداث مصفّين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية على النحو الآتي:

المصف الأول: يُمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة كل من يؤدي 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية. ويتميّز بالكفاءة ونوعية الخدمة،

المصف الثاني: يُمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة من يؤدي 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية. ويتميّز بقِيَمه المهنية ووفائه.

أما فيما يخص نص القانون الثاني، فقد أشارت الوزيرة إلى أنه “يقترح استحداث 5 أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:

وسام القيادة العملياتية: يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.

وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.

وسام الابتكار: يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.

وسام التميز العلمي: يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.

ووسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي: يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.

وتعكف لجنة الدفاع الوطني في مجلس الأمة على “إعداد تقريرين تكميليين حول هذين النصين. وتقديمهما في الجلسة العلنية التي سيعقدها المجلس صبيحة الأحد 26 أكتوبر 2025”.