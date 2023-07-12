مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الإساءة للمصحف الشريف
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، الاعتداءات التي استهدفت المصحف الشريف على يد متطرفين في السويد، واعتبرها “كراهية ضد الدين”.
جاء ذلك في جلسة خاصة عقدها المجلس في جنيف بسويسرا، بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي، لبحث مشروع قرار قدمته المنظمة بشأن أحداث الاعتداء المتكررة على المصحف الشريف.
وصوّتت 28 دولة من أعضاء المجلس على غرار الجزائر، لصالح مشروع القرار. مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول أخرى عن التصويت.
وفي 28 جوان الماضي، مزّق متطرف عراقي يقيم بالسويد نسخة من المصحف وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي في أول أيام عيد الأضحى، وبتصريح من الشرطة السويدية.
وأصبحت الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بين 2023 و2025، بعد حصولها على 178 صوتا من الجمعية العامة للمنظمة.
الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار: الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبوليفيا والكاميرون والصين وكوت ديفوار وكوبا وإرتيريا والغابون وغامبيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا ومالاوي وماليزيا وجزر المالديف والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب إفريقيا والسودان وأوكرانيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام.
الدول التي رفضت مشروع القرار: بلجيكا وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
الدول التي امتنعت عن التصويت: باراغواي ونيبال والمكسيك وهندوراس وجورجيا وتشيلي وبنين.