مجلس الأمن الدولي يعمم الموقف الرسمي للجزائر

بخصوص الانحراف الخطير للدبلوماسية المغربية

عمم مجلس الأمن الدولي، رسالة موجهة من المندوب الدائم للجزائر بالأمم المتحدة السفير سفيان ميموني، تضمنت الموقف الرسمي للجزائر إزاء الانحراف الخطير للممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، التي قامت مؤخرا بتوزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها “دعما ظاهرا وصريحا” للمغرب لما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.

وجاء في الرسالة التي أدرجت ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن الدولي، أن الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي” الذي، بزعم المذكرة المضللة، يتعرض لـ”أطول احتلال أجنبي”.

واستهجنت الجزائر التصرف الأرعن الطائش من المغرب، ودعت المملكة إلى تقديم توضيحات بشأن “التصريحات العدوانية” لسفير الرباط لدى الأمم المتحدة، بشأن منطقة القبائل.

وحينها ردت الجزائر على مؤامرة المغرب، ببيان ناري قالت فيه “قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك (بالأمم المتحدة) بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر”.

وأضاف أن الوثيقة عبرت عن “دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي” الذي، حسب المذكرة المذكورة، “يتعرض لأطول احتلال أجنبي”، وحسب البيان “تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

وتابعت الخارجية “في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة”.

ومع تعمد المغرب السكوت عن مؤامرته وعدم الرد على مطلب الجزائر بتقديم التوضيحات اللازمة، قررت الخارجية استدعاء سفيرها لدى المغرب، وقالت الخارجية عن الخطوة المتخذة إن “الخطوة تأتي بعد تجاهل الرباط لطلب الجزائر بتوضيح موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك”.

وأضافت الخارجية أنه “نظرًا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورًا، للتشاور، كما لا يُستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية”.