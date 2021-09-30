مجلس الأمن الدولي يمدد بالإجماع ولاية البعثة الأممية في ليبيا

عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”.

واضطر أعضاء المجلس الأربعاء إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني للخميس بعد اعتراض الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة على بعض الفقرات الواردة بالمشروع حول مهام البعثة الأممية.

وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، باربارة وودوارد، للصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك “أحد أعضاء المجلس (تقصد روسيا) لايزال لديه مخاوف وسنحاول إيجاد حل لها”.

ولم توضح السفيرة البريطانية طبيعة المخاوف الروسية، لكن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أوضحت أن روسيا تسعى لإدخال تعديلات على مشروع القرار تتعلق بالقوات الأجنبية و المرتزقة المتواجدة في ليبيا.

وحثّ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعضاء المجلس على تمديد ولاية البعثة، قبل انتهاء تفويضها الحالي الخميس.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، للصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة “نحن على دراية بالتأخير في تصويت مجلس الأمن على ولاية أونسميل واعتماد قرار في هذا الصدد”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، منتصف سبتمبر الجاري، قرارا بتمديد ولاية “أونسميل” لمدة 15 يوما حتى نهاية الشهر نفسه، في مسعى للوصول إلى اتفاق بشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويضها.

وأعلن مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة اعتبرها المجلس الأعلى للدولة بـ”الباطلة” لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

فيما قالت البعثة الأممية بليبيا، إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.