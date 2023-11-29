مجلس الأمن يبحث الأوضاع في غزة.. هذه أبرز تصريحات المشاركين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الظروف الصحية في ملاجئ غزة مفزعة، وإن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في القطاع منذ بداية “العمليات العسكرية الإسرائيلية”.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزراي لمناقشة الوضع في غزة، حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة بـ “وقف إنساني فعلي لإطلاق النار”.

وأكد غوتيريش أن “سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، وذلك على مرأى من العالم؛ علينا ألا نتجاهل هذا الأمر”، مشددا على أن “استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة أثر بشكل كبير على المدنيين في غزة”.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: