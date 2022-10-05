مجلس الأمن يبرمج 4 جلسات حول نزاع الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر 2022، أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

وتعود القضية الصحراوية مجددا إلى أروقة مجلس الأمن الدولي للنظر فيها هذا الشهر، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تقريره الخاص حول الوضعية في الأراضي المحتلة، مع النظر في عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر.

وقبل مشاورات مجلس الأمن حول تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، التقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار مع جان بيير لاكروا نائب الأمين العام لعمليات السلام حيث ناقشا عدة مسائل تتعلق بالبعثة وأبلغه آراء الجبهة بشان القضية.

وبحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، فإن ملف الصحراء الغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة ولاية المينورسو، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 3 و10 و17 و27 من الشهر الحالي.

وخلال جلسات مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة دولة الغابون، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة حول ملف الصحراء الغربية، يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى مسألة تمديد مهمة المينورسو.

وتأتي مناقشات مجلس الامن الدولي في ظل استمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق الجيش المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار و استهداف المدنيين.

كما يلتئم المجلس بعد فترة وجيزة من جولة قام بها دي ميستورا الى المنطقة بداية شهر سبتمبر الفارط، وقف في محطتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين على الامتعاض الصحراوي الشديد إزاء استمرار المغرب في تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية.

الأمم المتحدة: لجنة تصفية الإستعمار تفتح ملف الصحراء الغربية

وناقشت اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة، قضية الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

وحسب بيان للأمم المتحدة: تنظر لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في طيف واسع من القضايا التي تشمل جدول أعمال من قطاعات خمسة متصلة بإنهاء الاستعمار، وآثار الإشعاع النووي، والقضايا المتصلة بالإعلام، واستعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلا عن استعراض البعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، والتعاون الدولي في الاستخدمات السلمية للفضاء الخارجي.

تجدر الاشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية تم انشاؤها بقرار مجلس الأمن رقم 690 في 29 أفريل 1991 تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 أوت 1988 بين المملكة المغربية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).

وفي 29 أفريل 2016 اعتمد مجلس الأمن قرار 2285 بدعوة أطراف النزاع للعمل على إظهار الإرادة السياسية للدخول لمرحلة أكبر وأكثر موضوعية من المفاوضات.

وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية والذي نشر في أوائل أكتوبر 2021 أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه “تدهور بشكل كبير” منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020.وحذر من “خطر التصعيد المستمر” في هذه المنطقة.

وتدهورت الأوضاع في الصحراء الغربية بشكل خاص منذ نوفمبر 2020 عندما هاجم المغرب المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات العازلة بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي أحدثها المغرب في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.