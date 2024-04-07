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مجلس الأمن يجتمع الاثنين للبت في عضوية فلسطين الكاملة

الشروق أونلاين
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مجلس الأمن يجتمع الاثنين للبت في عضوية فلسطين الكاملة

يعقد مجلس الأمن الدولي، غد الاثنين اجتماعا للبت في عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة تحت عنوان “قبول عضوية الأعضاء الجدد”.

وبعثت دولة فلسطين، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الشأن، أيدتها المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.

وتتمع دولة فلسطين حاليا بصفة “دولة مراقب” حيث إن العضو المراقب لا يحق له التصويت على القرارات التي تتبناها بالجمعية العامة ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

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