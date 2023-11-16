مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية “عاجلة وممتدة” في غزة

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، على هُدنة إنسانية عاجلة وممتدة تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل لليوم الـ41 على التوالي.

ودعا المجلس إلى “فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل. ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية”.

كما يحث على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية”.

ويطالب مجلس الأمن “جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. مشددا على أهمية “آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب”.

وذلك “لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية. بما فيها مرافق الأمم المتحدة، وتسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى”.