-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية “عاجلة وممتدة” في غزة

الشروق أونلاين
  • 256
  • 0
مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية “عاجلة وممتدة” في غزة
مجلس الأمن

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، على هُدنة إنسانية عاجلة وممتدة تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل لليوم الـ41 على التوالي.

ودعا المجلس إلى “فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل. ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية”.

كما يحث على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية”.

ويطالب مجلس الأمن “جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. مشددا على أهمية “آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب”.

وذلك “لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية. بما فيها مرافق الأمم المتحدة، وتسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى”.

مقالات ذات صلة
98 مواطنا روسيا عبروا معبر “رفح” من غزة

98 مواطنا روسيا عبروا معبر “رفح” من غزة

الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على موظفيها الذين قتلتهم إسرائيل

الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على موظفيها الذين قتلتهم إسرائيل

ضباط وجنود يهود مغربيين في الحرب الصهيونية على غزة

ضباط وجنود يهود مغربيين في الحرب الصهيونية على غزة

بوتين والسيسي يتباحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

بوتين والسيسي يتباحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى

القضاء على 9 جنود صهاينة في شمال غزة

القضاء على 9 جنود صهاينة في شمال غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد