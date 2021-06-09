مجلس الأمن يرشح أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

اختار مجلس الأمن رسميا الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كمرشح له ليتولى نفس المنصب لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

وستذهب التوصية التي قدمت، الثلاثاء، في قرار تم اعتماده بالتزكية في جلسة خاصة، إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا للحصول على الموافقة الرسمية.

وفي بيان له، قال غوتيريش إنه “لشرف عظيم أن يتم اختياري”، شاكرا السفراء العاملين في مجلس الأمن على ثقتهم به.

وشغل غوتيريش، البالغ من العمر 72 عاما، منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة بين 1995 و2002، ومنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الفترة من جوان 2005 إلى ديسمبر 2015، ومنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017 والذي تنتهي ولايته الأولى في ديسمبر 2021.

وبموجب إجراءات تعيين الرئيس الجديد للأمم المتحدة، وبعد إحالة التوصية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، يتم إصدار مشروع قرار لتتخذ الجمعية العامة الإجراءات اللازمة.

وبعد إجراء المشاورات المناسبة مع الدول الأعضاء، يحدد رئيس الجمعية موعدا للنظر في مشروع القرار.