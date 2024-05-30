مجلس الأمن يصوت الخميس على مشروع قرار جزائري حول رفح

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الصهيوني المستمر على رفح.

ويطالب مشروع القرار “بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطرافَ بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم”.

يُذكر أن هذه الجلسة تُعَد أول تحرك من قِبَل مجلس الأمن منذ الهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح، وسيتبع هذا الاجتماعَ خطوات أخرى تعتزم الجزائر المبادرة بها على مستوى مجلس الأمن.