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مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع بيان بادرت به الجزائر

الشروق أونلاين
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مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع بيان بادرت به الجزائر

صوت، الأربعاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك حول غزة.

وشدد البيان على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

وحث البيان جميع الأطراف على التعاون مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

تصويت أعضاء مجلس الأمن على البيان يأتي في إطار مساعي الجزائر الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد الأربعاء، جلسة طارئة بطلب من الجزائر لمناقشة الأوضاع بغزة في ظل التدابير الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، حيث أمرت الجمعة الماضية، الاحتلال الصهيوني بـ “اتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين” و”تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان المحتل.

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