مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة حول الوضع في فلسطين

يعقد مجلس الأمن يوم الإثنين، جلسة حول الاعتداءات الجنسية المترتبة عن النزاعات. تحت البند المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وتأتي هذه الجلسة، حسب ما أفاد به مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية، بطلب من 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن. وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وعرقلت الولايات المتحدة شهر فيفري الماضي، مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

حيث رفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

ويدخل شهر الصيام على الفلسطينيين في قطاع غزة هذه السنة، وهم يواجهون حرب إبادة صهيونية مستمرّة، منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.