مجلس الأمن يعقد جلسة حول العدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق

يعقد مجلس الأمن مساء الثلاثاء، جلسة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران بالعاصمة السورية دمشق، بناء على طلب من روسيا.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في منشور على إكس، إن الإيرانيين قرروا اللجوء إلى مجلس الأمن لإدانة الهجوم.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في منشوره:”وعقب رسالتهم الاحتجاجية إلى المجلس، طلبنا عقد جلسة إحاطة مفتوحة”. حدّدت الرئاسة المالطية لمجلس الأمن موعدها عند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك.

واستهدف عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن عدوان الاحتلال دمّر المبنى المستهدف بالكامل، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وذكرت القناة أن السفير الإيراني وعائلته بصحة جيدة، بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن قوات الدفاع الجوي السورية تصدّت لأهداف معادية في محيط العاصمة.

قبل أن تعلن في وقت لاحق من اليوم، أن الأمر يتعلق بعدوان إسرائيلي استهدف مبنى في حيّ المزة بدمشق.