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العالم

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في فلسطين

الشروق أونلاين
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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في فلسطين

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي ممثلون عن فلسطين والكيان الصهيوني المحتل.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وشوارع، وأراضي زراعية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أن الغارات أسفرت، عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 45 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.

هذا، وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في “إسرائيل” وقطاع غزة يوم 16 مايو.

وكتبت توماس غرينفيلد على “تويتر” الخميس أن “مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا لمناقشة الوضع في “إسرائيل” وقطاع غزة يوم الأحد”.

وفي وقت سابق قدمت كل من الصين وتونس والنرويج  اقتراح عقد جلسة مفتوحة حول هذا الموضوع في 14 مايو، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك.

ولم يتمكن المجلس من الاتفاق على بيان بشأن الأحداث في غزة بسبب موقف الولايات المتحدة.

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التعليقات
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  • Imazighen

    (...ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الصهيونية الغاصبة المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والمسجد الاقصى.)، خير واحد بأن الخيارين، نهاية الاعتداء وإقامة الدولة الفلسطينية أو حربا لا تبقي ولا تذر ...كفى انتظار...

    0
  • Mohdz

    الدول العربية كى العادة تندد بي شدة وبي قوة

    1

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