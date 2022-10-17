مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول الوضع في الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين في نيويورك، جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في الصحراء الغربية.

وستعقب جلسة مجلس الأمن إحاطة للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلّف بالصحراء الغربية ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وسيستلم أعضاء المجلس في خلال هذه المشاورات، التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء الغربية، الصادر في أكتوبر.

وتأتي مشاورات الإثنين قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو).

وسيقدم ستافان دي ميستورا تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث يتطرق إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة التي ستنتهي في 31 أكتوبر.

يذكر أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، كان قد أوصى في تقريره الأخير لمجلس الأمن، بتمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2023.