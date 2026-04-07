مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار قدّمته البحرين حول مضيق هرمز

بسبب استخدام الصين وروسيا حقّ "الفيتو"

فشل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، قدّمته البحرين بالنيابة عن دول الخليج العربية والأردن.

وصوّت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، مقابل امتناع عضوين هما باكستان وكولومبيا عن التصويت. لكن المشروع لم يُعتمد بسبب اعتراض الصين وروسيا.

وكان مشروع القرار المقدّم ينصّ على أن “جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. بما في ذلك ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

كما يدعو المشروع الدول المعنية باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز، إلى “تنسيق الجهود الدفاعية، من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر المضيق”.

وتشمل هذه الجهود التي دعا إلى مشروع القرار “مرافقة سفن النقل والسفن التجارية. وردع محاولات إغلاق المضيق، أو تعطيل الملاحة الدولية عبره، أو التدخل فيها بأي شكل آخر”.

ويطالب مشروع القرار بأن “توقف إيران فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية، وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

فضلا عن “وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه. وعلى منشآت النفط والغاز”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.