مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2703 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام آخر حتى 31 من أكتوبر 2024.

وحصل القرار على تأييد 13 عضوا مع امتناع عضوين عن التصويت، وهما روسيا والموزمبيق.

وفي القرار، قال مجلس الأمن إنّه “يدعو الطرفين (المغرب والبوليساريو) إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيّة، وذلك بهدف التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”، مستخدماً في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.

عقب ذلك أصدرت جبهة البوليساريو بيانا حول تبني مجلس الأمن لقراره الجديد، وذكر البيان بإشارة مجلس الأمن في قراره إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها فضلا عن تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره واعترافه بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة.

ومع ذلك، يضيف البيان، فقد أضاع مجلس الأمن فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991).

وأكد البيان من جديد على رفض جبهة البوليساريو لاستمرار صمت مجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 التي تعرض للخطر ليس آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أيضا السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وفي الختام، أعاد البيان التأكيد على التزام جبهة البوليساريو بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.