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اقتصاد
لمناقشة معايير العمل الجديدة بعد جائحة كورونا

مجلس التجديد الاقتصادي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

إيمان كيموش
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مجلس التجديد الاقتصادي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
أرشيف

يشارك مجلس التجديد الاقتصادي “كريا” في “مؤتمر العمل الدولي 110” بجنيف بسويسرا، لمناقشة معايير العمل الجديدة، والتي يرتقب أن تصادق عليها الجزائر.

وبحسب بيان للمجلس، تلقت “الشروق” نسخة عنه، يمثل “كريا” بصفته نقابة رؤساء شركات القطاع الصناعي، رئيس المجلس، كمال مولى، ونائب الأمين العام فيصل واقنوني، في فعاليات المؤتمر.

ويعتبر هذا الحدث المخصص لمعايير العمل الجديدة المتعلقة بالتكوين المهني والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإدراج ظروف عمل آمنة وصحية في احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية مساهمة ثرية من حيث القرارات، والتي تسمح بمجرد المصادقة عليها في بلادنا برفع جودة العمل لفائدة مسيري الشركات وكذا للموظفين.

وأثرت الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية العالمية على نوعية مناصب العمل الحالية وكذلك على إمكانية خلق فرص عمل جديدة، حيث إن الهدف من هذا المؤتمر هو ترقية العمل اللائق عبر العالم ويتطلب ذلك وضع استراتيجيات مخصصة مبنية على أسس ومعايير عمل دولية، حيث تبنى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري منذ إنشائه هذه النظرة التي تبرز في معظم فقرات ميثاق أخلاقياته ليكون بإمكان كل مواطن جزائري الحصول على منصب عمل لائق يمارسه في ظروف آمنة، يضمن كرامته ويحمي صحته.

ويسعى المجلس، وفق المصدر، للعمل بشكل مقرب مع وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، لتجسيد التوصيات الجديدة لمنظمة العمل الدولية في أرض الواقع.

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