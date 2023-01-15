مجلس التجديد الاقتصادي يتمدّد بالولايات

افتتح مكتبه الجهوي ببجاية

اجتمع بولاية بجاية المكتب التنفيذي لنقابة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهي أكبر نقابة لرجال الأعمال في الجزائر تضم مؤسسات ومتعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، أين قام رئيس المجلس كمال مولى بافتتاح مكتب جهوي بالولاية ذاتها.

وحسبما علمته “الشروق”، اجتمع المكتب التنفيذي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بولاية بجاية بتاريخ 13 جانفي 2023، كما تم افتتاح المكتب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هناك بتاريخ 14 جانفي 2023، بحضور رئيس “كريا” كمال مولى وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام لولاية بجاية وممثل المكتب رمضان بعطوش.

وتم بنفس اليوم، تنظيم مأدبة عشاء، شهدت فتح نقاش بين أعضاء المكتب التنفيذي والفاعلين الاقتصاديين في المنطقة حول الواقع الاقتصادي للولاية، من خلال لقاء رواد أعمال متحمسين ومصممين على المشاركة في تنمية البلاد والذين يواجهون نفس الصعوبات.

وأضاف مولى “سررنا برؤية الصورة الإيجابية التي نقلتها كريا وبالثقة التي وضعها فينا رواد الأعمال في بجاية”، مضيفا “أنه من الضروري أن نجتمع معا لتنفيذ المقترحات قطاعا تلو الآخر من أجل تهيئة الظروف للنهوض الاقتصادي”.