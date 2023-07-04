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مجلس الجامعة العربية يدعو لتحرّك عربي عاجل لوقف العدوان على جنين

الشروق أونلاين
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مجلس الجامعة العربية يدعو لتحرّك عربي عاجل لوقف العدوان على جنين
أرشيف
عدوان الاحتلال على جنين

دعا مجلس جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء، إلى تحرك عربي عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء في القاهرة، لبحث سبل وقف العدوان الصهيوني المتواصل على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وتضمّن نص القرار أن الجامعة العربية “ستلجأ، في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وستسعى الجامعة “لإصدار القرارات اللازمة في سبيل وقف العدوان الصهيوني، وتنفيذ القرارات ذات الصلة بالحماية الدولية للفلسطينيين، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وارتفع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها إلى 11 شهيدا، وأكثر من 100 إصابة، حسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

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