مجلس الدوما يصادق على اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والجزائر

صادق مجلس الدوما، وهو الغرفة السفلى في البرلمان الروسي، خلال جلسة عامة، على اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والجزائر.

وحسب ما أفادت به اليوم وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس”، فالوثيقة التي صادق عليها المجلس تم تقديما في 6 ديسمبر من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حيث وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بالتسليم المتبادل، عند الطلب، للأشخاص الموجودين في إقليم الطرف للأشخاص المطلوبين لمحاكمتهم أو تنفيذ حكم عليهم فيما يتعلق بجريمة قد تؤدي إلى التسليم.

وحسب نفس المصدر فيتم تعريف الجريمة القابلة للتسليم على أنها فعل يعاقب عليه، بموجب قوانين البلدين، بالسجن “لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد”.