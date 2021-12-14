-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مجلس الرياضة الفلسطيني: التطبيع الرياضي للمغرب طعنة في قلب كل عربي حر

سليم.ع
  • 391
  • 0
مجلس الرياضة الفلسطيني: التطبيع الرياضي للمغرب طعنة في قلب كل عربي حر

استنكر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني التطبيع الرياضي لفرق مغربية بعد قرارها بإقامة مباريات ودية مع أندية من الكيان الصهيوني.

وقال المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني في بيان له: “يعبر المجلس عن استيائه وعميق أسفه لقرار فرق مغربية إماراتية إقامة مباريات ودية مع فرق إسرائيلية في دولة الاحتلال..واستضافة تلك الفرق إساءة لنضالات شعبنا وتضحياته”.

وأضاف البيان: “نذكر إخواننا الذين اتخذوا هذا القرار أنه يشكل طعنة في قلب كل عربي حر، وبفعلهم يكافئون واحدا من أبشع أنواع الاحتلال بجرائمه”.

ودعا المجلس إلى مراجعة هذه القرارات، حيث قال: “نناشدهم بأن يراجعوا مواقفهم، ويفكروا في مشاعر ملايين العرب والمسلمين..قبل أن يمدوا يد السلام لمحتل ليس لديه اتجاههم سوى الاستخفاف والتعالي”.

مقالات ذات صلة
بلايلي آخر “مظلوم” كرويا

بلايلي آخر “مظلوم” كرويا

لهذا السبب أرشح قطر لتجاوز عقبة “الخضر”! 

لهذا السبب أرشح قطر لتجاوز عقبة “الخضر”! 

بوقرة بين ضبط الرتوشات وتصحيح الهفوات لمواصلة الانتصارات

بوقرة بين ضبط الرتوشات وتصحيح الهفوات لمواصلة الانتصارات

صدام قوي بين ميسي ورونالدو في ثمن نهائي أبطال رابطة أوروبا

صدام قوي بين ميسي ورونالدو في ثمن نهائي أبطال رابطة أوروبا

هذا ما قاله عبد السلام وادو بعد مواجهة الجزائر والمغرب

هذا ما قاله عبد السلام وادو بعد مواجهة الجزائر والمغرب

رياض محرز يواصل تعزيز أرقامه في دوري أبطال أوروبا

رياض محرز يواصل تعزيز أرقامه في دوري أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد