مجلس الرياضة الفلسطيني: التطبيع الرياضي للمغرب طعنة في قلب كل عربي حر
استنكر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني التطبيع الرياضي لفرق مغربية بعد قرارها بإقامة مباريات ودية مع أندية من الكيان الصهيوني.
وقال المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني في بيان له: “يعبر المجلس عن استيائه وعميق أسفه لقرار فرق مغربية إماراتية إقامة مباريات ودية مع فرق إسرائيلية في دولة الاحتلال..واستضافة تلك الفرق إساءة لنضالات شعبنا وتضحياته”.
وأضاف البيان: “نذكر إخواننا الذين اتخذوا هذا القرار أنه يشكل طعنة في قلب كل عربي حر، وبفعلهم يكافئون واحدا من أبشع أنواع الاحتلال بجرائمه”.
ودعا المجلس إلى مراجعة هذه القرارات، حيث قال: “نناشدهم بأن يراجعوا مواقفهم، ويفكروا في مشاعر ملايين العرب والمسلمين..قبل أن يمدوا يد السلام لمحتل ليس لديه اتجاههم سوى الاستخفاف والتعالي”.