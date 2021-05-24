مجلس السلم الإفريقي يدعو الأطراف المالية لتجسيد اتفاق الجزائر

حث اجتماع مجلس السلم الإفريقي برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم، الأطراف المالية على تجسيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر.

ودعا وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع المخصص لمالي، الاثنين، إلى دعم جهوده في مكافحة الإرهاب مع تبني مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب لمعالجة أسباب هذه الآفة.

كما طالب المجتمعون إلى ضرورة تفعيل دور الاتحاد الإفريقي لمرافقة دعم السلطات المالية لضمان نجاح الاستحاقاقات الانتخابية المرتقبة العام المقبل.

جلسة مجلس السلم الإفريقي الوزارية برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم

وترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الاثنين، جلسة وزارية لمجلس السلم الافريقي خصصت لبحث الوضع في مالي.

وتهدف الجلسة الى العمل على تعبئة الجهود الرامية الى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا.

كما خصص هذا الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، الى جانب ايجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الافريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية, وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.

كما تمت مناقشة سبل مساهمة الهيئة الافريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي أو ما يعرف بـ “اتفاقية الجزائر”، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الاساسية، إضافة الى مكافحة الارهاب والتطرف.