مجلس السلم العالمي يوافق بالإجماع على عضوية الصحراء الغربية

وافق مجلس السلم العالمي بالإجماع على عضوية الصحراء الغربية، حيث سينتخب ممثل لها كعضو في اللجنة التنفيذية للمجلس.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية مساء السبت، فقد أبدى مجلس السلم العالمي “دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. من خلال استفتاء حرّ ونزيه، تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأكد مجلس السلم العالمي في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ22 لجمعيته العامة في العاصمة الفيتنامية هانوي، “استياءه الشديد، لكون الصحراء الغربية ماتزال آخر مستعمرة إفريقية”.

وأضاف البيان الختامي أن “المجلس يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. من خلال استفتاء حر ونزيه، تحت رعاية الأمم المتحدة”.

كما أعرب المجلس عن “إدانته الشديدة لاحتلال المغرب للصحراء الغربية، في مثال صارخ للظلم والقمع وانتهاك القانون الدولي”.