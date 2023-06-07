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مجلس الشورى المغاربي يُرحب بانتخاب الجزائر في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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مجلس الشورى المغاربي يُرحب بانتخاب الجزائر في مجلس الأمن
أرشيف
مجلس الأمن

رحب مجلس الشورى المغاربي، بانتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة.

وأشاد مجلس الشورى في بيان له باعتزاز بفوز الجزائر، وأكد أن ذلك يحمل رسالة في ثناياها دلالات واضحة وعربون قوي للمكانة المعتبرة التي تتبوؤها الجزائر في المجتمع الدولي كعضو دائم ونشط في منتظمه الأممي منذ استعادة سيادتها الوطنية الكاملة والمواقفها المشرفة كفاعل رئيس في الدفاع المستميت عن القضايا المشروعة والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف المجلس أن اختيار الجزائر لعضوية مجلس الأمن جاء لكونها وسيط محايد نزيه وحكم موضوعي يتمتع بمصداقية في فض الخلافات والنزاعات المرتبطة بحفظ الأمن والسلام والاستقرار في ربوع المعمورة، فهنيئا للجزائر شعبا و قيادة لهذه الثقة الأممية الخالصة ومزيداً من التألق والنجاحات تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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