مجلس النواب الأمريكي يقرّ مشروع قانون لحظر “تيك توك”

أقر مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء، مشروع قانون يحظر تطبيق “تيك توك” الصيني في الولايات المتحدة.

وسيدخل مشروع القانون المسمى “حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية المعادية الخاضعة للرقابة”، حيّز التنفيذ، بعد أن يصادق عليه الرئيس جو بايدن.

وفي حال اعتماد هذا القانون، سيكون على شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ “تيك توك”، التخلّي عن ارتباطها بالتطبيق، تحت طائلة حظره من متاجر أبل وغوغل في الولايات المتحدة.

ويحظى تطبيق “تيك توك” لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. حيث يقدّر تعداد مستخدميه هناك بنحو 170 مليون مستخدم.

وفي تعليقه على مشروع القانون، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن “الولايات المتحدة لم تعثر أبدًا على أي دليل على أن تيك توك، يشكل تهديدًا لأمنها القومي”.

“إلا أنها لم تتوقف أبدًا عن ملاحقته”، يقول وينبين. مضيفا:”عندما لا يتمكن المرء من النجاح في منافسة عادلة، يُلجأ إلى تعطيل السير الطبيعي للشركات، وتقويض ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار”.

كما حذّر المتحدث الصيني من “نتائج عكسية لهذه الإجراءات على الولايات المتحدة بحدّ ذاتها، وعلى النظام الاقتصادي والتجاري الطبيعي في العالم”.