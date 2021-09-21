مجلس النواب الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

أعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات التي يرجى منها أن تضع حداً لعشر سنوات من الفوضى.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الذي يتخذ من طبرق مقراً له، إنّ 89 نائباً من 113 صوّتوا لصالح سحب الثقة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من المصادقة على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو قانون أثار الكثير من الجدل، وأدّى إلى تأجيج التوتر بين معسكرات المتنافسين في ليبيا.
عاجل | المتحدث باسم مجلس النواب يعلن سحب الثقة من الحكومة بتصويت 89 نائباً من أصل 113 نائب pic.twitter.com/ZMwgetYhqq
— ليبيا بانوراما (@lpc_ly) September 21, 2021
وفي رده على سحب البرلمان الثقة من الحكومة، أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه إجراءات سحب الثقة من الحكومة وأعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
عاجل | المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة: المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من الحكومة ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا pic.twitter.com/7cbhHJqdh2
— ليبيا بانوراما (@lpc_ly) September 21, 2021
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا طلب من البرلمان، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر لمدة عام على الأقل، بسبب غياب توافق حول القانون الانتخابي.
عاجل | عضو مجلس النواب محمد الرعيض: سحب الثقة خطأ قانوني لأن المجلس لم يكلف الحكومة pic.twitter.com/3mAjHAzCdu
— ليبيا بانوراما (@lpc_ly) September 21, 2021