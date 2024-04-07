مجلس الوزراء: إعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية في الجزائر

شركات للشباب في مجال التشجير لتوسيع السدّ الأخضر

رئيس الجمهورية مع الوزير الأول

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، في اجتماع لمجلس الوزراء، بإعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية في الجزائر.

وحثّ الرئيس تبون في الاجتماع، على تشجيع الاستثمار في هذا المجال، عبر إدماج الكفاءات الشبابية المتخصصة.

كما دعا إلى تطوير التجارب والخبرات الجزائرية في ميدان الهواتف الذكية، من خلال الشراكة مع متعاملين أجانب ومحليين.

وفي 31 مارس الماضي، اجتمع وزراء الصناعة والبريد والتجارة مع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، لبحث ضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية وبعث صناعتها في الجزائر.

حيث تمّ الاتفاق في ختام الاجتماع، على استمرار التواصل بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الخاص بهذا النشاط.

شركات للشباب في مجال التشجير لتوسيع السدّ الأخضر

وتناول اجتماع مجلس الوزراء، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة، مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضا تخصّ:

متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة،

تحيين حظيرة الهواتف الذكية،

والسد الأخضر تقييما وآفاقا.

ففيما يخصّ السدّ الأخضر، وجّه الرئيس تبون باستحداث شركات شبابية، تشتغل في مجال التشجير والريّ، والعناية ومتابعة الاستغلال.

كما أمر الرئيس بأن يشمل التشجير مناطق الكثبان أيضا. باعتبارها من المواقع التي مسّتها ظاهرة زحف الرمال.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: