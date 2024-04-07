مجلس الوزراء: إعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية في الجزائر
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، في اجتماع لمجلس الوزراء، بإعداد دفتر شروط خاص بمشاريع تركيب الهواتف الذكية في الجزائر.
وحثّ الرئيس تبون في الاجتماع، على تشجيع الاستثمار في هذا المجال، عبر إدماج الكفاءات الشبابية المتخصصة.
كما دعا إلى تطوير التجارب والخبرات الجزائرية في ميدان الهواتف الذكية، من خلال الشراكة مع متعاملين أجانب ومحليين.
وفي 31 مارس الماضي، اجتمع وزراء الصناعة والبريد والتجارة مع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، لبحث ضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية وبعث صناعتها في الجزائر.
حيث تمّ الاتفاق في ختام الاجتماع، على استمرار التواصل بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الخاص بهذا النشاط.
شركات للشباب في مجال التشجير لتوسيع السدّ الأخضر
وتناول اجتماع مجلس الوزراء، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة، مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضا تخصّ:
- متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة،
- تحيين حظيرة الهواتف الذكية،
- والسد الأخضر تقييما وآفاقا.
ففيما يخصّ السدّ الأخضر، وجّه الرئيس تبون باستحداث شركات شبابية، تشتغل في مجال التشجير والريّ، والعناية ومتابعة الاستغلال.
كما أمر الرئيس بأن يشمل التشجير مناطق الكثبان أيضا. باعتبارها من المواقع التي مسّتها ظاهرة زحف الرمال.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:
ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضا تخص متابعة تقدّم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحيين حظيرة الهواتف الذكية، والسّد الأخضر، تقييما وآفاقا.
بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية أشغال الاجتماع، ثم الاستماع إلى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية:
1ـ بخصوص مشروع قانون الأوقاف:
- وجّه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بإرجاء مشروع القانون وذلك من أجل تعميق الدراسة وإثرائها، وفق ضوابط جديدة لتسيير هذا القطاع الهام.
2ـ بخصوص التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة:
- سجّل السيد الرئيس بارتياح المجهودات المبذولة، في تقدم معدل رقمنة البيانات والمعطيات في عديد القطاعات، داعيا إلى المزيد من التفاعلية والتنسيق بين القطاعات الوزارية، خاصة في الشق المتعلق بسياستنا الاقتصادية المنتهجة.
- حثّ السيد الرئيس على بذل المزيد من الجهود والفعالية في تجسيد التوجيهات الهادفة إلى تسريع الرقمنة.
3ـ بشأن مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة:
- أكد السيد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير الطاقات المتجددة، مع مراعاة الآليات والإمكانيات التكنولوجية لتحقيق انتقال طاقوي مدروس في أدق تفاصيله، يراعي المصالح العليا للدولة، والطاقات الموجودة حاليا.
4ـ حول تحيين حظيرة الهواتف الذكية:
- أمر السيد رئيس الجمهورية بإعداد دفتر شروط من أجل إطلاق مشاريع تركيب وتجميع الهواتف النقالة بالجزائر.
- تشجيع الاستثمار في مجال الهواتف الذكية بإدماج الكفاءات الجزائرية الشبانية المتخصصة، لتطوير تجاربها ورفع خبراتها، من خلال عقد شراكات سواء مع المتعاملين الحاليين في السوق الوطنية أو الأجانب.
5ـ حول السد الأخضر:
- أمر السيد الرئيس بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر.
- باستحداث شركات شبانية، تشتغل في مجال التشجير والريّ، والعناية ومتابعة الاستغلال.
- أمر السيد الرئيس بأن تعميم أشجار السد الأخضر ينبغي أن يشمل مناطق الكثبان أيضا، باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال.
ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم رئاسية.