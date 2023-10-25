مجلس الوزراء: إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة في 2024

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار قانون المالية لسنة 2024.

جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، لدراسة مشروع قانون المالية، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

ويأتي هذا الإجراء “كتكملة لالتزام رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين عامي 2020 و2024″، يقول البيان.

وستخصص 100 ألف وحدة من الوحدات السكنية المقرر إنجازها، في صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري. و150 ألفا بصيغة الإعانات الريفية.

ولن يتضمن قانون المالية 2024 أي ضرائب جديدة، في “حرص الدولة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالأساليب المتاحة، مع أخذ التوازنات المالية بعين الاعتبار”.

بيان الاجتماع: