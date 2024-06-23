مجلس الوزراء: تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب أصبح “قريب المنال”

أصبح تحقيق الجزائر لاكتفائها الذاتي التامّ من إنتاج القمح الصلب “قريب المنال”، بعد إنتاج 80 بالمئة من حاجاتها السنوية. هذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء.

وقد سمح الإنتاج الوفير الذي حققته البلاد من القمح الصلب في الموسم الحالي، بتوفير 1.2 مليار دولار لخزينة الدولة، يقول رئيس الجمهورية.

وأمر الرئيس تبون بتسطير هدف إستراتيجي في هذا الشأن، يتمثل في توسيع المساحة المزروعة في الجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار.

ويضمّ هذا الهدف الاستثمار القطري في زراعة 117 ألف هكتار بالجنوب الجزائري. واستثمار إيطاليا في 36 ألف هكتار. إلى جانب الاستثمارات الوطنية في 120 ألف هكتار.

وعقد الرئيس تبون اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الأحد، يتناول 6 مشاريع تتعلّق بقطاعات التضامن والطاقة والفلاحة والرقمنة.

حيث استعرض الاجتماع مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى جانب عروض حول:

مشروع الربط بين شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد،

حملة الحصاد والدرس لموسم 2024،

متابعة إنجاز مراكز لتخزين الحبوب،

والتدابير المتخذة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني والدفاع بالنقال.

نحو اعتماد تقنية مدّ خطوط الكهرباء في باطن الأرض بدلا من الأعمدة

وفي قطاع الطاقة، وجّه رئيس الجمهورية وزير الطاقة باعتماد تقنية مدّ خطوط الكهرباء في باطن الأرض، بدلا من الأعمدة. وذلك تعزيزا للأمان من التأثيرات الطبيعية وتفاديا للخسائر.

وجاء هذا في سياق دراسة مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد. نظرا لزيادة احتياجات المناطق الجنوبية للكهرباء في فصل الصيف، بالإضافة إلى توسّع النشاطات الاقتصادية بها.